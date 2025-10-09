Подводный монстр наводит ужас на жителей Канады: ученые впервые заметили акулу столь впечатляющих размеров

Специальный датчик, установленный на спине рыбы, фиксирует её перемещения только в те моменты, когда она ненадолго выныривает из воды. Недавно сигналы этого устройства были зафиксированы вблизи полуострова Лабрадор, который находится у северной оконечности залива Святого Лаврентия в Канаде. Ученым удалось определить не только длину подводного монстра, но и вес. Деятели науки уверяют, что особь весит не менее 750 килограммов, ученые говорят, что ей может быть порядка трех десятилетий.