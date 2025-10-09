Подводный монстр наводит ужас на жителей Канады: ученые впервые заметили акулу столь впечатляющих размеров

Подводный монстр наводит ужас на жителей Канады. Отмечается, что ученые впервые зафиксировали белую акулу таких больших размеров. Об этом пишет издание Daily Mail.
Вблизи побережья Канады была замечена гигантская белая акула, официально признанная самой крупной особью, обитающей в Атлантическом океане. Её длина составляет впечатляющие 427 сантиметров.
Специальный датчик, установленный на спине рыбы, фиксирует её перемещения только в те моменты, когда она ненадолго выныривает из воды. Недавно сигналы этого устройства были зафиксированы вблизи полуострова Лабрадор, который находится у северной оконечности залива Святого Лаврентия в Канаде. Ученым удалось определить не только длину подводного монстра, но и вес. Деятели науки уверяют, что особь весит не менее 750 килограммов, ученые говорят, что ей может быть порядка трех десятилетий.
Ранее KP.RU сообщил, что на Мальдивах и в Египте участились случаи нападения акул. Весной этого года стало известно о трагическом случае, когда хищник напал на россиянку. Девушка чудом выжила.