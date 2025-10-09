Россиянам рассказали, как превратить дачный домик в постоянное жилье по закону

Стоит напомнить, что с 9 июня 2025 года в России действуют новые правила для дачников. Они касаются миллионов владельцев участков. Теперь между соседними участками нельзя ставить сплошные заборы. Ограждения должны быть высотой до 1,5 метра. Подходят сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также можно использовать живые изгороди высотой до 1,8 метра.