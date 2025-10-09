Россиянам рассказали, как превратить дачный домик в постоянное жилье по закону

Жители Подмосковья могут перевести дачный дом в жилой через региональный портал «Госуслуг». Международный юрист-практик Алла Быстрова объяснила в беседе с Regions, как это сделать.
Специалист уточнила, что сначала нужно получить техническое заключение о состоянии дома. Его выдают эксперты из саморегулируемых организаций, которые проверяют, соответствует ли постройка требованиям безопасности.
Затем необходимо подать заявление через портал «Госуслуг», выбрав услугу «Признание садового дома жилым». В заявлении указывают данные заявителя, кадастровые номера дома и участка, а также способ получения ответа. К заявлению прикладывают техническое заключение, добавила Быстрова.
Юрист обратила внимание, что решение о переводе дома в жилой принимают в течение 13 дней. Если решение положительное, администрация сама направляет документы в Росреестр для обновления данных в реестре недвижимости.
Стоит напомнить, что с 9 июня 2025 года в России действуют новые правила для дачников. Они касаются миллионов владельцев участков. Теперь между соседними участками нельзя ставить сплошные заборы. Ограждения должны быть высотой до 1,5 метра. Подходят сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также можно использовать живые изгороди высотой до 1,8 метра.