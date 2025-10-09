Мексиканские врачи пришили голову ребенка к телу после ДТП и спасли ему жизнь

Доктора в Мексике спасли жизнь двухлетнему Оливеру Штаубу, голова которого отделилась от тела после серьезного ДТП с грузовиком. Медики говорили родителям мальчика, его травмы несовместимыми с жизнью.
Отец и мать в какой-то момент даже задумывались о том, чтобы сделать из сына донора органов, но врачи все-таки решились провести крайне сложную операцию. Оливер к счастью родителей пришел в себя и даже стал постепенно восстанавливать способность двигать руками и ногами. Сейчас мальчик частично парализован, но доктора уверены, что он вернется к полноценной жизни.
— Когда вы говорите этому ребенку, что он не может что-то сделать, он идет вперед и делает это. Он хочет доказать, что вы ошибаетесь. Мы столько раз чуть не потеряли его. Мы много раз прощались. Для нас нет ничего, что Оливер не мог бы сделать, — передает слова заведующего кафедрой нейрохирургии Чикагского университета доктора Мохамада Байдена People.
Отечественные доктора тоже регулярно успешно проводят сложные операции. Так, врачи больницы в подмосковной Черноголовке восстановили 89-летнему пациенту кожу на руке, пришив конечность к его животу.