Беспилотных носильщиков багажа тестируют в аэропорту Пулково

В аэропорту «Пулково» начали тестировать автоматизированный багажный тягач, который значительно сможет упростить жизнь сотрудникам и пассажирам аэропорта. Тест запустили в октябре. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Цель испытаний — проверить, насколько техника способна адаптироваться к условиям аэропорта и обеспечивать безопасное перемещение багажа. Тягач должен распознавать разметку, учитывать действия персонала и избегать препятствий.