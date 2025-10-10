Ричмонд
Беспилотных носильщиков багажа тестируют в аэропорту Пулково

Испытания продлятся до марта 2026 года.

Источник: t.me/pulkovo_led

В аэропорту «Пулково» начали тестировать автоматизированный багажный тягач, который значительно сможет упростить жизнь сотрудникам и пассажирам аэропорта. Тест запустили в октябре. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Цель испытаний — проверить, насколько техника способна адаптироваться к условиям аэропорта и обеспечивать безопасное перемещение багажа. Тягач должен распознавать разметку, учитывать действия персонала и избегать препятствий.

Эксперименты проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволит получить объективные данные о работе техники и выявить возможные проблемы.

— Испытания продлятся до конца марта 2026 года. Если проект будет успешным, в будущем аналогичные испытания пройдут автоматизированные автобусы и спецтехника, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Проект по внедрению автоматизированной техники является частью долгосрочной стратегии Пулково по цифровой трансформации и автоматизации ключевых процессов. Это позволит повысить эффективность работы аэропорта, сократить расходы и улучшить качество обслуживания пассажиров.