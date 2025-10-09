Известный российский бард Аркадий Куни скончался от инсульта

Жизненный путь Куни, начавшийся 24 мая 1954 года в поселке Микояновск (ныне Октябрьский) на Камчатке, был неразрывно связан с этим регионом. Хотя в 2002 году семейные обстоятельства вынудили его переехать в Нижний Новгород, Камчатка оставалась местом его частых возвращений, где он продолжал выступать и общаться с друзьями. Следуя примеру отца, Куни посвятил себя музыке и творчеству, получив соответствующее образование в Московском институте философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского.