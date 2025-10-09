Более 6 тыс. донаций крови проведено в БГМУ за время акции «День донора»

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. донаций крови проведено в Белорусском государственном медицинском университете за время акции «День донора», которая проводится в вузе с 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения высшего образования.
Очередная такая акция в сотрудничестве с РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий прошла 8−9 октября. Донорами стали более 300 студентов вторых — шестых курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов.
Инициативу организации «Дней донора» в БГМУ активно поддерживает ректор университета, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Рубникович. Его личное участие в мероприятии стало традицией.
Полученная кровь в первую очередь направляется детям, страдающим от тяжелых онкологических заболеваний, женщинам после родов, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и другим тяжелым пациентам. «Использование компонентов крови является жизнеспасающей стратегией. Современный мир и медицина устроены так, что мы можем купить любую технологию и технику, но компоненты крови можем получить только от человека. Их никогда не бывает много», — отметил проректор по лечебной работе Владислав Римашевский.
Если студенты начинают сдавать кровь со второго курса, то уже к шестому у них насчитывается около 20−25 донаций, заметила начальник клинико-фармацевтического отдела БГМУ, организатор «Дней донора» в вузе Инесса Паюк. Она обратила внимание, что звание «Почетный донор» присуждают тогда, когда человек сдал кровь более 40 раз. Поэтому студенты БГМУ являются лидерами в этом отношении среди всего студенческого общества страны.
Студент пятого курса лечебного факультета Сергей Янушко рассказал, что поучаствовать в «Днях донора» его вдохновили почет, уважение со стороны окружения и коллег, а также мысль о том, что своим вложением он может помочь спасти жизнь, особенно послеоперационным пациентам. Молодой человек отметил, что сдавал кровь более 20 раз. Начинал с первого курса обучения в Гродненском государственном медицинском университете. Затем донации проходили в БГМУ, 9-й и 6-й ГКБ, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. -0-