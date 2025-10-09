Более 6 тыс. донаций крови проведено в БГМУ за время акции «День донора»

Студент пятого курса лечебного факультета Сергей Янушко рассказал, что поучаствовать в «Днях донора» его вдохновили почет, уважение со стороны окружения и коллег, а также мысль о том, что своим вложением он может помочь спасти жизнь, особенно послеоперационным пациентам. Молодой человек отметил, что сдавал кровь более 20 раз. Начинал с первого курса обучения в Гродненском государственном медицинском университете. Затем донации проходили в БГМУ, 9-й и 6-й ГКБ, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. -0-