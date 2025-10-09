«Вы петушки что ли?»: Пригожин не стал молчать, послушав хит ученицы Киркорова

Пригожин высказался о протеже Киркорова.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал творчество начинающей певицы MARGO, протеже Филиппа Киркорова. Он выразил недоумение по поводу внимания к ее совместному треку с американским рэпером Lil Pump под названием «Кукареку», назвав его бессмысленным и удивившись популярности композиции. Об этом сообщают СМИ.
«Я вообще не догоняю, что это такое. Эпатаж есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки что ли?» — заявил Пригожин, слова передает Пятый Канал. Своим мнением продюсер поделился с телекомпанией на полуфинале «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».
Продюсер охарактеризовал композицию как «пустую» и лишенную смысла, отметив, что возможно, он «не понимает и лох трамвайный». Пригожин также подчеркнул, что успех музыкального произведения зависит не только от его содержания, но и от грамотного продвижения. Ранее сама MARGO заявляла, что положительно относится к критике и считает хейт важным элементом для построения успешной карьеры.
Ранее Киркоров также критически высказывался о музыкальных конкурсах и репертуаре участников, отмечая слабость песен и недостаток постановочных номеров на «Интервидении». Артист не посетил конкурс, сославшись на отсутствие приглашения и несоответствие формата его статусу, хотя ранее активно поддерживал российских исполнителей на подобных мероприятиях.