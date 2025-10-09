«Вы петушки что ли?»: Пригожин не стал молчать, послушав хит ученицы Киркорова

Продюсер охарактеризовал композицию как «пустую» и лишенную смысла, отметив, что возможно, он «не понимает и лох трамвайный». Пригожин также подчеркнул, что успех музыкального произведения зависит не только от его содержания, но и от грамотного продвижения. Ранее сама MARGO заявляла, что положительно относится к критике и считает хейт важным элементом для построения успешной карьеры.