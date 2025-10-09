Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС подтвердил начало постоянного перемирия с Израилем

Глава переговорной группы радикальной палестинской группировки ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в четверг, 9 октября, объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня с Израилем. Он подчеркнул, что движение получило гарантии от США и посредников, что военный конфликт подошел к концу.

Глава переговорной группы радикальной палестинской группировки ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в четверг, 9 октября, объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня с Израилем. Он подчеркнул, что движение получило гарантии от США и посредников, что военный конфликт подошел к концу.

По словам представителя группировки, соглашение предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в обоих направлениях. Кроме того, в рамках договора Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей.

— Мы объявляем о завершении войны сегодня и начале постоянного прекращения огня, — передает слова аль-Хайи агентство Reuters.

Днем 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Соглашение между сторонами конфликта было достигнуто после объявления президента США Дональда Трампа об освобождении заложников.

Глава американского государства незадолго до этого объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Он выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».

Израильский беспилотник в тот же день ударил по школе «Ярмук» на западе города Газа, в которой укрываются палестинцы. Несколько человек пострадали, их доставили в ближайшую больницу.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше