ХАМАС подтвердил начало постоянного перемирия с Израилем

Глава переговорной группы радикальной палестинской группировки ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в четверг, 9 октября, объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня с Израилем. Он подчеркнул, что движение получило гарантии от США и посредников, что военный конфликт подошел к концу.
По словам представителя группировки, соглашение предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в обоих направлениях. Кроме того, в рамках договора Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей.
— Мы объявляем о завершении войны сегодня и начале постоянного прекращения огня, — передает слова аль-Хайи агентство Reuters.
Днем 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Соглашение между сторонами конфликта было достигнуто после объявления президента США Дональда Трампа об освобождении заложников.
Глава американского государства незадолго до этого объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Он выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».
Израильский беспилотник в тот же день ударил по школе «Ярмук» на западе города Газа, в которой укрываются палестинцы. Несколько человек пострадали, их доставили в ближайшую больницу.