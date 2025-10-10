Ричмонд
«Кантиана» обрела постоянного ректора

Максим Дёмин будет руководить БФУ ближайшие 5 лет.

Источник: Клопс.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Максима Дёмина в должности ректора БФУ им. Канта. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликована на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 9 октября.

«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта” сроком на 5 лет», — говорится в документе.

Максим Дёмин был назначен временно исполняющим обязанности ректора БФУ им. И. Канта в июле 2024 года. После того, как предыдущего главу вуза Александра Фёдорова отправили в СИЗО в рамках расследования дела о крупной растрате.