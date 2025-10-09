Ричмонд
«Держит щипцы вверх ногами»: Меган Маркл высмеяли за кулинарные советы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с волной критики из-за новой рекламы, которая появилась на странице ее лайфстайл-бренда As Ever. Снимок, приуроченный к выпуску новой партии фирменных джемов, вызвал вопросы к кулинарным навыкам жены принца Гарри.

На фотографии герцогиня Сассекская позирует на своей кухне в Монтесито, демонстрируя процесс консервирования. Однако внимательные пользователи заметили, что Макрл держит кухонные щипцы вверх ногами.

— То, что началось с маленькой кастрюльки свежего фруктового варенья, тихо булькавшего на моей кухне, вдохновило меня на создание этой коллекции, — гласит текст под публикацией.

Маркл решила поделиться со своими четырьмя миллионами подписчиков рецептом пасты с лимонным соком. Она опубликовала видеоролик приготовления блюда, крупным планом сняв свои руки в роскошных украшениях общей стоимостью 237 тысяч фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей — прим. «ВМ»).

Герцогиня запустила продажу своего собственного вина, дата запуска проекта совпала с днем рождения принцессы Дианы, которая погибла в «пьяном» ДТП. По словам обозревателя Кинси Шофилд, этот поступок шокировал принца Уильяма и всю королевскую семью.

