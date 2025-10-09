Важный проект XXI века заострил этические проблемы: как прошла Мировая атомная неделя

Деонтология, наука о проблемах морали, опровергает миражи робототехники. Философ Филиппа Фут придумала мысленный эксперимент «проблема вагонетки». На рельсах лежат пять человек, но можно перевести стрелку на другой путь, где лежит один человек. Робот перегорит от этого выбора. Эту задачу можно усложнять бесконечно, но точного ответа, который отвечает ветхозаветным заповедям, не существует. Но как в таком случае преподавать мораль ИИ? Несколько лет назад Еврокомиссия выпустила Хартию об этических принципах применения ИИ в судебной системе. Раньше считалось, что судьи — носители высших добродетелей. Теперь в Европе выяснили, что беспристрастный робот лучше судит человека, чем это делает самый честный человек. Еврокомиссия считает, что ИИ будет лучше соблюдать права человека. В Великобритании уже сейчас ИИ решает, выпускать ли подозреваемого под залог, а в США решает вопрос об условнодосрочном освобождении. Одобрила бы богиня Фемида такую практику — вопрос спорный.