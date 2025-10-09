Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке

Лефортовский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девушку вблизи парковой зоны на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, сроком на 2 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант угрожал ножом незнакомой девушке возле Лефортовского парка и пытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан в Рязани.
Ранее KP.RU сообщал, что суд Алтайского края приговорил Виталия Манишина, обвиняемого в серии изнасилований и убийств одиннадцати женщин, к 25 годам лишения свободы. В СМИ его называют «политеховским маньяком». Суд полностью поддержал версию обвинения и назначил наказание по совокупности преступлений.