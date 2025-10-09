Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке

По данным следствия, фигурант угрожал ножом незнакомой девушке возле Лефортовского парка и пытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан в Рязани.