Прекращены поиски пропавшей с детской площадки в Уфе 8-летней девочки

Волонтеры сообщили о прекращении поисков пропавшей в Уфе 8-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 октября волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» сообщили в своих соцсетях, что в Уфе пропал 8-летний ребенок. По данным добровольцев, нуждающаяся в медицинской помощи малышка ушла с детской площадки в микрорайоне Черниковка и потерялась.

К счастью, родители ребенка сразу же обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда. Участники «Барса» тут же распространили ориентировки на пропавшего ребенка и выехали на поиски. Они обратились к жителям уфимской Черниковки с просьбой быть обратить внимание на одиноко стоящих или идущих по улице детей и спросить у них все ли в порядке.

К счастью, потерявшуюся девочку нашли. «Найдена, жива!» — написали в своих соцсетях волонтеры «БашРегионСпас». Где конкретно был обнаружен ребенок и в каком он состоянии, не сообщается.

