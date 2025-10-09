Прекращены поиски пропавшей с детской площадки в Уфе 8-летней девочки

К счастью, родители ребенка сразу же обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда. Участники «Барса» тут же распространили ориентировки на пропавшего ребенка и выехали на поиски. Они обратились к жителям уфимской Черниковки с просьбой быть обратить внимание на одиноко стоящих или идущих по улице детей и спросить у них все ли в порядке.