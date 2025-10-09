Украинская армия продолжает наносить удары по приграничным российским регионам. Киев среди прочего активно атакует Белгород, устраивая в городе перебои с электричеством. Об этом в четверг, 9 октября, заявил военный корреспондент Александр Коц.
По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский хочет усилить позиции Киева и добиться на переговорах с Москвой так называемого воздушного перемирия. Он подчеркнул, что глава государства хочет, чтобы Россия перестала бить по украинской энергетике, в ответ обещая оставить Белгород в покое.
— Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек, — передает слова Коца газета «КП».
Дроны армии России типа «Герань» 30 сентября ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.