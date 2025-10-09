Платформу по борьбе с кибермошенничеством в РФ введут до марта 2026 года

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин заявил, что борьба с кибермошенничеством должна быть в приоритете у правительства. Важно разрабатывать новые методы пресечения противоправных действий аферистов. Позже президент подписал закон, который направлен на защиту граждан от кибермошенничества.