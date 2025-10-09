Ричмонд
Платформу по борьбе с кибермошенничеством в РФ введут до марта 2026 года

Правительство РФ разрабатывает новые методы борьбы с кибермошенничеством.

Источник: Комсомольская правда

В России до 1 марта 2026 года на платформе «ГосТех» планируется запустить систему для координации действий государственных органов, банков и операторов связи по противодействию кибермошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«До 1 марта 2026 года будут обеспечены создание и ввод системы в эксплуатацию на платформе “ГосТех”, — говорится в сообщении от пресс-службы министерства.

Отмечается, что создание подобной платформы поможет лучше противостоять онлайн- и телефонному мошенничеству. Проект постановления доступен для ознакомления на портале, где публикуются нормативно-правовые акты.

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин заявил, что борьба с кибермошенничеством должна быть в приоритете у правительства. Важно разрабатывать новые методы пресечения противоправных действий аферистов. Позже президент подписал закон, который направлен на защиту граждан от кибермошенничества.