В Брестской области ГАИ усилит контроль на дорогах с 10 октября

С 10 по 12 октября масштабные рейдовые мероприятия пройдут на территории Барановичского района, с 10 по 19 октября — в Дрогичинском, Каменецком, Лунинецком, Пинском, Пружанском, Малоритском, Кобринском, Брестском районах, а также в Бресте. Цель рейдов — предупреждение ДТП с участием мототранспорта.