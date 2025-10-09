Ричмонд
В Брестской области ГАИ усилит контроль на дорогах с 10 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 10 октября будет усилен контроль на дорогах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

С 10 по 12 октября масштабные рейдовые мероприятия пройдут на территории Барановичского района, с 10 по 19 октября — в Дрогичинском, Каменецком, Лунинецком, Пинском, Пружанском, Малоритском, Кобринском, Брестском районах, а также в Бресте. Цель рейдов — предупреждение ДТП с участием мототранспорта.

Для контроля за дорожной обстановкой задействуют автомобили оперативного назначения в гражданском исполнении (без цветографической окраски), дроны и приборы измерения скорости. -0-