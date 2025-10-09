В России изменят форму теста по русскому для трех категорий мигрантов

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовой информации, Министерство просвещения Российской Федерации вводит устное тестирование по русскому языку для трех определенных категорий детей мигрантов.
В документе указывается, что устная форма тестирования предназначена для иностранных граждан, имеющих статус участника или члена семьи участника государственной программы, направленной на поддержку добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за границей. Данная программа была утверждена указом президента Российской Федерации № 637 от 22 июня 2006 года.
Устное тестирование также будет доступно для лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ориентиры, в отношении которых принято решение о выдаче разрешения на временное проживание в России, а также для членов их семей.
Кроме того, к третьей категории относятся члены семей глав дипломатических миссий и консульских учреждений иностранных государств в России, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, должностные лица и сотрудники международных организаций, прибывшие в Россию для выполнения служебных обязанностей, а также сотрудники представительств международных организаций, находящихся на территории Российской Федерации.
Новые правила вступают в силу 19 октября 2025 года.