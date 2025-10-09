Обматерил журналистов и спел о жене: Джиган вышел в свет после разрыва с Самойловой

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под сценическим псевдонимом Джиган, после появления сообщений о разводе с блогером Оксаной Самойловой пришел на закрытую премию рестораторов «Плавно» и выступил там с концертом.
Музыкант исполнил песню о любви к супруге. В ней Джиган называл ее не просто своей «второй половиной», а целым «миром», с которым он «неделим». Подоспевшие журналисты хотели узнать у Джигана подробности о разводе с Самойловой, но получили крайне резкую реакцию от артиста, который не сдерживал себя в выражениях, передает «СтарХит».
Изначально появилась информация, что заявление на расторжение брака поступило в суд 6 октября. Самойлова, которая и выступила инициатором развода, в последние дни рассказывает, как проводит время с матерью. Отец Джигана сперва опроверг развод сына, однако иск подтвердил один из судов Москвы. История любви родителей четверых детей, оказавшихся на грани расставания, — в материале «Вечерней Москвы».