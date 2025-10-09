В Петербурге прошла премьера фильма ученых-биологов «Наука о жизни»

Главная задача фильма — научно и достоверно ответить на вопросы о благополучии природы и выживании человека. В фильме авторы объясняют, каким образом появляются биологические знания, как люди узнают о «секретах природы», как возникают и распространяются инфекции. «Биология раскрывает тайны клетки и целых экосистем, помогает создавать новые лекарства и беречь природу» — уточняется в сообщении.