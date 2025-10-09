В Петербурге прошла премьера фильма ученых-биологов «Наука о жизни»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Российские ученые провели в Санкт-Петербурге премьерный показ снятого ими научно-популярного фильма о работе и экспедициях биологов «Наука о жизни» и обсудили его со своими первыми зрителями. Фильм был снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщил ТАСС продюсер фильма Антон Смирнов.
«С 9 по 11 октября 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут премьерные показы фильма “Наука о жизни”. На протяжении года съемочные группы снимали работу ведущих российских ученых-биологов, это сотни часов в десятках экспедиций в природно-полевых условиях и ведущих научных учреждениях» — говорится в сообщении.
Главная задача фильма — научно и достоверно ответить на вопросы о благополучии природы и выживании человека. В фильме авторы объясняют, каким образом появляются биологические знания, как люди узнают о «секретах природы», как возникают и распространяются инфекции. «Биология раскрывает тайны клетки и целых экосистем, помогает создавать новые лекарства и беречь природу» — уточняется в сообщении.
В создании фильма участвовали 28 научных и образовательных учреждений со всей России. Фильм снимался в районах от Амура до Западной Двины, от Каспийского до Баренцевого моря, запечатлел работу зоологов, палеонтологов, молекулярных биологов, биотехнологов и других специалистов и сохранил «завораживающие кадры природы и живого мира».
Режиссер фильма «Наука о жизни» — дипломированный биотехнолог Михаил Родионов, сценарист — кандидат биологических наук Надежда Дорофеева, продюсер — Антон Смирнов, композитор — Карэн Казаков, киностудия — «Лаборатория научных фильмов». Научные консультанты — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик и кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Института биологии и химии МПГУ Алексей Мосалов.