Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток задержан на границе Польши при попытке попасть в ЕС

Польские пограничники передали России подростка за незаконное пересечение границы.

Источник: Комсомольская правда

Польские пограничники задержали 16-летнего подростка, который пытался пешком попасть в страны ЕС из Калининграда, его передали российской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По данным следствия, подросток прилетел из Санкт-Петербурга в Калининград с целью получения политического убежища в Европе. Несколько дней он искал удобное место для пересечения границы с Польшей.

24 августа подросток направился в поселок Севское, переплыл реку Лава и прошел к границе, после чего продолжил движение по территории Польши. Там его задержали польские пограничники и позже передали российским властям.

Действия подростка квалифицированы по части 1 статьи 322 УК РФ — незаконное пересечение государственной границы РФ. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания по данному делу.

Ранее KP.RU сообщил, что в норвежском регионе Финнмарк, на границе с Россией, пропали пятеро призывников во время военных учений. Полиция подтвердила проведение поисковых мероприятий. Ведомство начало операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений.