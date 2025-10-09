Подросток задержан на границе Польши при попытке попасть в ЕС

Польские пограничники задержали 16-летнего подростка, который пытался пешком попасть в страны ЕС из Калининграда, его передали российской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
По данным следствия, подросток прилетел из Санкт-Петербурга в Калининград с целью получения политического убежища в Европе. Несколько дней он искал удобное место для пересечения границы с Польшей.
24 августа подросток направился в поселок Севское, переплыл реку Лава и прошел к границе, после чего продолжил движение по территории Польши. Там его задержали польские пограничники и позже передали российским властям.
Действия подростка квалифицированы по части 1 статьи 322 УК РФ — незаконное пересечение государственной границы РФ. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания по данному делу.
