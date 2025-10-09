Подросток задержан на границе Польши при попытке попасть в ЕС

Ранее KP.RU сообщил, что в норвежском регионе Финнмарк, на границе с Россией, пропали пятеро призывников во время военных учений. Полиция подтвердила проведение поисковых мероприятий. Ведомство начало операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений.