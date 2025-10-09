Финн 30 лет хранил тела родителей в морозилке, чтобы лечь с ними в одну могилу

Гражданин Финляндии из города Турку на протяжении 30 лет хранил замороженные тела своих родителей, чтобы после смерти его похоронили с ними в одной могиле. 80-летний мужчина уже направил официальное заявление на создание семейного захоронения.
После большого количества вопросов о причинах такого решения финн рассказал, что такой способ погребения — это последняя воля отца и матери, которые хотели обрести покой «в полной тишине и присутствии родственников».
Он уточнил, что в той же самой могиле должны будут похоронить и его брата. Изначально после обнаружения тел мужчину обвинили в надругательстве и распорядились похоронить останки, но ему удалось оспорить это требование, передает Yle.
