Вице-губернатор Княгинин заявил, что в городе достаточно вакансий даже для школьников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин сообщил о расширении возможностей трудоустройства для молодежи, включая старшеклассников.
По словам чиновника, в городе создана система, позволяющая молодым людям работать в свободное время, в том числе во время каникул.
«У нас много работы для молодежи и даже для старшеклассников. Они могут поработать на каникулах в свободное время. Три раза в месяц мы проводим что-то вроде дня карьеры в колледжах и вузах. Приходят работодатели и лично знакомятся с соискателями».
Он добавил, что уже два года все вопросы, связанные с практиками и стажировками, решаются через платформу «Работа России». На ней собрана полная база предложений для студентов, выпускников и молодых специалистов.
В каждом вузе Петербурга действует карьерный центр, а в городских центрах занятости работают консультанты, которые помогают молодым людям определиться с направлением профессионального развития.