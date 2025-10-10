Ричмонд
Вице-губернатор Княгинин заявил, что в городе достаточно вакансий даже для школьников

В Петербурге школьники смогут официально подрабатывать в свободное время.

Источник: РИА "Новости"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин сообщил о расширении возможностей трудоустройства для молодежи, включая старшеклассников.

По словам чиновника, в городе создана система, позволяющая молодым людям работать в свободное время, в том числе во время каникул.

«У нас много работы для молодежи и даже для старшеклассников. Они могут поработать на каникулах в свободное время. Три раза в месяц мы проводим что-то вроде дня карьеры в колледжах и вузах. Приходят работодатели и лично знакомятся с соискателями».

Владимир Княгинин
вице-губернатор Петербурга

Он добавил, что уже два года все вопросы, связанные с практиками и стажировками, решаются через платформу «Работа России». На ней собрана полная база предложений для студентов, выпускников и молодых специалистов.

В каждом вузе Петербурга действует карьерный центр, а в городских центрах занятости работают консультанты, которые помогают молодым людям определиться с направлением профессионального развития.