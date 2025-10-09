Ричмонд
Физподготовка и патриотический настрой. Сотрудники ГрГУ проверили себя на слете «Сила в единстве»

Участникам слета предстояло пройти пять конкурсных испытаний. В конкурсе «Оружейный мастер» они разбирали и собирали автомат АК-74, снаряжали магазин патронами.

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Военно-патриотический слет «Сила в единстве» в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы (ГрГУ им. Я. Купалы) объединил 12 сборных команд факультетов и других структурных подразделений университета. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в вузе.

Участникам слета предстояло пройти пять конкурсных испытаний. В конкурсе «Оружейный мастер» они разбирали и собирали автомат АК-74, снаряжали магазин патронами. В конкурсе «Меткий стрелок» они стреляли на электронном тренажере «СКАТТ» из пистолета Макарова. Конкурс «Тактическая стрельба» проверил точность и меткость сотрудников вуза в стрельбе на интерактивном лазерном тренажере «ТИР» из автомата АК-74 по мишеням различных типов. В конкурсе «Накат» участники стреляли по мишени из пневматического пистолета ПМ из различных положений, с использованием укрытия и перемещений, с задачей поразить все мишени за наиболее краткое время. Завершил программу конкурс «Боевое пилотирование БПЛА», где сотрудникам пришлось с помощью дрона уничтожить заданную цель.

«Эта очень своевременная идея не только объединяет команду внутри факультета, но и дает возможность представить и оценить наши физические возможности, интеллектуальные способности, — поделилась впечатлениями декан факультета экономики и управления Марина Карпицкая. — Это взрыв эмоций и проверка себя на физическую подготовку, патриотический настрой. Слет показал, что сегодня мы все готовы Родине служить».-0-

