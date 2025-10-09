Физподготовка и патриотический настрой. Сотрудники ГрГУ проверили себя на слете «Сила в единстве»

Участникам слета предстояло пройти пять конкурсных испытаний. В конкурсе «Оружейный мастер» они разбирали и собирали автомат АК-74, снаряжали магазин патронами. В конкурсе «Меткий стрелок» они стреляли на электронном тренажере «СКАТТ» из пистолета Макарова. Конкурс «Тактическая стрельба» проверил точность и меткость сотрудников вуза в стрельбе на интерактивном лазерном тренажере «ТИР» из автомата АК-74 по мишеням различных типов. В конкурсе «Накат» участники стреляли по мишени из пневматического пистолета ПМ из различных положений, с использованием укрытия и перемещений, с задачей поразить все мишени за наиболее краткое время. Завершил программу конкурс «Боевое пилотирование БПЛА», где сотрудникам пришлось с помощью дрона уничтожить заданную цель.