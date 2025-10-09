Британского бобслеиста Аррана Гулливера дисквалифицировали за допинг

Призер чемпионатов мира по бобслею в составе сборной Великобритании Арран Гулливер получил двухлетнюю дисквалификацию за применение остарина. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Положительная проба была взята у спортсмена 2 марта 2025 года. С этой даты аннулированы все его результаты, а срок отстранения продлится до 23 марта 2027 года. В результате Гулливер лишится бронзовой медали чемпионата мира, завоеванной в марте в Лейк-Плэсиде (США).
Остарин (энобосарм) относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM) и запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Препарат способствует увеличению мышечной массы и выносливости.
В ITA отметили, что спортсмен не стал оспаривать дисквалификацию, но сумел доказать, что нарушение не было преднамеренным.
Ранее Гулливер завоевывал серебро чемпионата мира 2023 года, а также золото и бронзу чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что призер чемпионата России горнолыжница Попова была дисквалифицирована за допинг.