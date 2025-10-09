Британского бобслеиста Аррана Гулливера дисквалифицировали за допинг

Положительная проба была взята у спортсмена 2 марта 2025 года. С этой даты аннулированы все его результаты, а срок отстранения продлится до 23 марта 2027 года. В результате Гулливер лишится бронзовой медали чемпионата мира, завоеванной в марте в Лейк-Плэсиде (США).