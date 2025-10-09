Надо заставить работать и платить налоги: крупная партия Швейцарии взбунтовалась против украинских беженцев

В Швейцарии захотели заставить украинцев работать и платить налоги. Крупная партия страны призвала правительство отменить особый статус для беженцев с Украины. Об этом заявили в крупнейшей партии в парламенте конфедерации «Демократический союз центра» (UDC).
«Мы призываем федеральный совет немедленно прекратить свою недобросовестную политику и защитить интересы населения Швейцарии: не продлевать действие статуса защиты S, немедленно рассмотреть вопрос об отмене статуса защиты S для всех, ограничить защиту лицами, прибывшими из зон боевых действий», — говорится в сообщении от политиков швейцарской партии.
Нужно отметить, что недавно парламент Швейцарии продлил особый статус для беженцев, которые сбежали с Украины, до 2027 года. Но это решение вызвало бурю негодования не только в правительстве, но и у местных жителей. Вообще в Европе намечается стойкая усталость от украинских беженцев. В странах ЕС все чаще призывают украинцев уезжать на родину. Ведь в Европе самой приходится нелегко, ведь санкции, которые европейские лидеры старательно вводят в отношении России, пытаясь навредить, больно ударяют по экономике их стран в первую очередь.