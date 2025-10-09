Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал усилить давление ради мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, на встрече со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом пообещал усилить давление для того, чтобы добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, на встрече со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом пообещал усилить давление для того, чтобы добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной.

Глава государства рассчитывает, что представители Москвы и Киева в самое ближайшее время смогут вернуться к переговорам.

— США продают значительные объемы вооружений странам НАТО для их последующей передачи Украине, — передает слова Трампа телеканал Fox News.

По данным СМИ, США планируют подписать с Украиной договор, по которому Киев будет передавать Вашингтону свои наработки по производству боевых беспилотников. Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится заключить с Вашингтоном «мегасделку» — США поставят Украине вооружение, в том числе оружие большой дальности действия. Стоимость всех вооружений по сделке составит около 90 миллиардов долларов.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США обсуждают возможность поставок Украине ракет «Томагавк», однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше