Трамп пообещал усилить давление ради мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, на встрече со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом пообещал усилить давление для того, чтобы добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной.
Глава государства рассчитывает, что представители Москвы и Киева в самое ближайшее время смогут вернуться к переговорам.
— США продают значительные объемы вооружений странам НАТО для их последующей передачи Украине, — передает слова Трампа телеканал Fox News.
По данным СМИ, США планируют подписать с Украиной договор, по которому Киев будет передавать Вашингтону свои наработки по производству боевых беспилотников. Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится заключить с Вашингтоном «мегасделку» — США поставят Украине вооружение, в том числе оружие большой дальности действия. Стоимость всех вооружений по сделке составит около 90 миллиардов долларов.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США обсуждают возможность поставок Украине ракет «Томагавк», однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».