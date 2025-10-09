Трамп пообещал усилить давление ради мира между Россией и Украиной

По данным СМИ, США планируют подписать с Украиной договор, по которому Киев будет передавать Вашингтону свои наработки по производству боевых беспилотников. Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится заключить с Вашингтоном «мегасделку» — США поставят Украине вооружение, в том числе оружие большой дальности действия. Стоимость всех вооружений по сделке составит около 90 миллиардов долларов.