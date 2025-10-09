В России создали систему мониторинга цен на бензин по активности потребителей

Российские власти внедрили новую систему мониторинга цен на бензин, ориентированную на анализ потребительской активности, что позволяет оперативно отслеживать и реагировать на изменения в топливной сфере. Об этом сообщает правительство на официальном сайте.
Модель учитывает динамику цен на бензин в различных регионах страны, а также объемы его потребления населением. Разработка системы стала частью поручения вице-премьера Александра Новака и призвана обеспечить быстрый и точный контроль за рыночной ситуацией.
Благодаря этому инструменту государственные органы могут оперативно выявлять резкие колебания цен, а также анализировать тенденции спроса и предложения на рынке топлива. Мониторинг позволяет не только фиксировать текущие цены, но и прогнозировать возможные изменения.
Напомним, российские нефтяные компании увеличили производство топлива, а возникающие проблемы с его поставками решаются оперативно, в так называемом «ручном» режиме. Александр Новак отметил, что на текущий момент «глобальных проблем» на топливном рынке страны нет.