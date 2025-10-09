Трамп заявил, что усилил давление для достижения сделки по Украине

Срочная новость.
Дональд Трамп сообщил о намерении усилить давление с целью заключения соглашения по урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, он ожидает, что Москва и Киев в ближайшем будущем примут участие в переговорах по достижению мирного урегулирования. Об этом заявили в Белом доме.
