Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против РФ

Президент США выступил с очередным громким заявлением в адрес России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против России. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп выступил со смелым заявлением в отношении России во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом. Правда, американский политик не стал вдаваться в подробности о природе ограничений.

Также американский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре сядут за стол переговоров. Но нужно сказать, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. Напротив, президент РФ Владимир Путин предложил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву, чтобы обсудить детали мирной сделки. При этом российский лидер отметил важность устранения первопричин конфликта. Зеленский от поездки отказался.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше