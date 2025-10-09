Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против России. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп выступил со смелым заявлением в отношении России во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом. Правда, американский политик не стал вдаваться в подробности о природе ограничений.
Также американский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре сядут за стол переговоров. Но нужно сказать, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. Напротив, президент РФ Владимир Путин предложил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву, чтобы обсудить детали мирной сделки. При этом российский лидер отметил важность устранения первопричин конфликта. Зеленский от поездки отказался.