Также американский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре сядут за стол переговоров. Но нужно сказать, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. Напротив, президент РФ Владимир Путин предложил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву, чтобы обсудить детали мирной сделки. При этом российский лидер отметил важность устранения первопричин конфликта. Зеленский от поездки отказался.