Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Краснодара

Напомним, утром 9 октября аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск самолётов. Временные ограничения, введённые ночью, были связаны с обеспечением безопасности полётов. Режим ограничений действовал с 02:43 по московскому времени. Уже к 05:51 движение воздушных судов восстановили.