Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сумасшествие»: во Франции раскритиковали Зеленского за новое предложение к Трампу

Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за его заявления к Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции раскритиковали главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за его новых предложений к лидеру Белого дома Дональду Трампу. Речь идет о передаче ракет Tomahawk для выдвижения Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает эти заявления нелегитимного президента Украины просто сумасшедшими. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.

«Они просто сумасшедшие», — написал он, комментируя заявления Зеленского.

Филиппо считает, что довольно спонсировать Украину, ведь киевский режим не собирается заканчивать конфликт. Наоборот, Зеленский всеми своими действиями говорит о том, что готов продолжать кровопролития, прикрываясь якобы тем, что именно Россия не желает договариваться.

На самом же деле Москва никогда не увиливала от переговоров. Но РФ настроена на справедливый и долгосрочный мир в регионе и подчеркнула важность устранения первопричин конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше