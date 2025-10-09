Во Франции раскритиковали главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за его новых предложений к лидеру Белого дома Дональду Трампу. Речь идет о передаче ракет Tomahawk для выдвижения Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает эти заявления нелегитимного президента Украины просто сумасшедшими. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.