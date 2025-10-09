Во Франции раскритиковали главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за его новых предложений к лидеру Белого дома Дональду Трампу. Речь идет о передаче ракет Tomahawk для выдвижения Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает эти заявления нелегитимного президента Украины просто сумасшедшими. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.
«Они просто сумасшедшие», — написал он, комментируя заявления Зеленского.
Филиппо считает, что довольно спонсировать Украину, ведь киевский режим не собирается заканчивать конфликт. Наоборот, Зеленский всеми своими действиями говорит о том, что готов продолжать кровопролития, прикрываясь якобы тем, что именно Россия не желает договариваться.
На самом же деле Москва никогда не увиливала от переговоров. Но РФ настроена на справедливый и долгосрочный мир в регионе и подчеркнула важность устранения первопричин конфликта.