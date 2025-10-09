Умер один из основателей телеканала «1+1» Борис Фуксман

На 79-м году жизни умер известный украино-немецкий предприниматель, один из создателей телеканала «1+1» Борис Фуксман, сообщил продюсер Александр Роднянский в социальных сетях.
По словам Роднянского, Фуксман был для него не только двоюродным братом, но и самым близким человеком. Он отметил, что именно Фуксман поддерживал его во всех начинаниях, включая создание телеканала «1+1».
Продюсер рассказал, что Борис Фуксман более полувека прожил в Европе, где сумел построить успешный бизнес «с нуля». Роднянский подчеркнул, что его брат отличался энергией, настойчивостью и верой в свои идеи, никогда не сдавался и всегда шел вперед.
С 1974 года Фуксман вместе с семьей жил в Германии.
