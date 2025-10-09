Ричмонд
Умер один из основателей телеканала «1+1» Борис Фуксман

С 1974 года Фуксман вместе с семьей жил в Германии.

Источник: Аргументы и факты

На 79-м году жизни умер известный украино-немецкий предприниматель, один из создателей телеканала «1+1» Борис Фуксман, сообщил продюсер Александр Роднянский в социальных сетях.

По словам Роднянского, Фуксман был для него не только двоюродным братом, но и самым близким человеком. Он отметил, что именно Фуксман поддерживал его во всех начинаниях, включая создание телеканала «1+1».

Продюсер рассказал, что Борис Фуксман более полувека прожил в Европе, где сумел построить успешный бизнес «с нуля». Роднянский подчеркнул, что его брат отличался энергией, настойчивостью и верой в свои идеи, никогда не сдавался и всегда шел вперед.

С 1974 года Фуксман вместе с семьей жил в Германии.

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни умерла народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы.