Трамп заявил, что США не сократят военное присутствие в Европе

Дональд Трамп, выступая на встрече с Александром Стуббом, отметил, что Соединенные Штаты не планируют уменьшать свое военное присутствие в Европе, однако допускают возможность его перераспределения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

