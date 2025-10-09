Трамп заявил, что США не сократят военное присутствие в Европе

Дональд Трамп, выступая на встрече с Александром Стуббом, отметил, что Соединенные Штаты не планируют уменьшать свое военное присутствие в Европе, однако допускают возможность его перераспределения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.