Трамп выразил сомнения в том, что Россия нападет на Финляндию

Дональд Трамп выразил сомнение в реальности угрозы нападения России на Финляндию, однако подчеркнул, что в случае возникновения такой ситуации Соединенные Штаты готовы оказать поддержку своим партнерам по НАТО. Такое заявление бывший президент США сделал в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.