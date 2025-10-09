Ричмонд
Трамп выразил сомнения в том, что Россия нападет на Финляндию

Дональд Трамп выразил сомнение в реальности угрозы нападения России на Финляндию, однако подчеркнул, что в случае возникновения такой ситуации Соединенные Штаты готовы оказать поддержку своим партнерам по НАТО. Такое заявление бывший президент США сделал в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

