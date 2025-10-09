Ричмонд
В Пакистане рыбак поймал гигантского сома весом 92 килограмма

В пакистанской деревне Чандияли местный житель вытащил из воды необычайно крупного сома. Вес рыбы составил 92 килограмма. Об этом пишет телеканал 24NewsHD.

Источник: Life.ru

После сильных дождей река Рави вышла из берегов, и именно тогда мужчине удалось поймать рыбу. Он рассказал, что за всю жизнь не сталкивался с таким крупным экземпляром.

Гигантские сомы-дьяволы (или гунчи) — обитатели Индии, Пакистана, Непала и Бангладеша. Их размер может достигать двух метров, а рацион состоит из креветок и рыбы.

А ранее у берегов Канады обнаружили четырёхметровую белую акулу. Весит хищница порядка 750 килограммов, а её приблизительный возраст составляет около трёх десятилетий. Специальный датчик, закреплённый на спине рыбы, позволяет отслеживать её перемещения только в моменты кратковременного появления плавников над водой. Недавно сигналы устройства прозвучали совсем рядом с полуостровом Лабрадор, расположенным около северной части залива Святого Лаврентия в Канаде.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

