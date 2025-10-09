В Пакистане рыбак поймал гигантского сома весом 92 килограмма

А ранее у берегов Канады обнаружили четырёхметровую белую акулу. Весит хищница порядка 750 килограммов, а её приблизительный возраст составляет около трёх десятилетий. Специальный датчик, закреплённый на спине рыбы, позволяет отслеживать её перемещения только в моменты кратковременного появления плавников над водой. Недавно сигналы устройства прозвучали совсем рядом с полуостровом Лабрадор, расположенным около северной части залива Святого Лаврентия в Канаде.