Умер Джон Гердон, биолог и создатель метода клонирования овечки Долли

Британский биолог Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщило издание Daily Star.
Джон Гердон известен созданием метода, по которому клонировали знаменитую овечку Долли. Кроме того, Гердон был удостоен Нобелевской премии по медицине в 2012 году «за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток».
Ученый скончался 7 октября 2025 года, однако известно об этом стало только сейчас.
