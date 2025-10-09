Медведь терроризирует коттеджный поселок в Красной Поляне в Сочи

В районе коттеджного поселка в Красной Поляне в Сочи, недалеко от Эсто-Садка, медведь регулярно приходит к мусорным бакам. Об этом сообщил в четверг, 9 октября, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что несколько раз видели дикого зверя возле мусорки в районе села Эсто-Садок. Скорее всего, животное подходит так близко к людям из-за голода, в поисках пищи, — говорится в публикации.
По словам очевидцев, медведь переворачивает мусорные баки, чем создает проблемы работникам ЖКХ. Жители боятся, что косолапый может напасть на людей.
В начале октября в японском городе Мияко в префектуре Иватэ медведь напал на 78-летнего фермера. Отмечается, что зверь ростом около 120 сантиметров проник в сарай через окно в тот момент, когда мужчина молол рис. Хищник поранил ему левую руку, после чего скрылся в горах.
Ранее в японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу. Двое мужчин в возрасте около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал зверь и утащил в лес на глазах у его товарища.