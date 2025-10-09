Медведь терроризирует коттеджный поселок в Красной Поляне в Сочи

Ранее в японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу. Двое мужчин в возрасте около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал зверь и утащил в лес на глазах у его товарища.