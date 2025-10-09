Ричмонд
Клонировавший овцу Долли ученый внезапно скончался

Британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Ученый получил мировую известность благодаря созданию метода клонирования, с помощью которого была получена знаменитая овечка Долли. Об этом сообщает газета Daily Star.

Британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Ученый получил мировую известность благодаря созданию метода клонирования, с помощью которого была получена знаменитая овечка Долли. Об этом сообщает газета Daily Star.

«Профессор биологии, лауреат Нобелевской премии, чья работа проложила путь к созданию овечки Долли, умер в возрасте 92 лет. Джон провел первый в истории успешный эксперимент по клонированию, будучи молодым исследователем в Оксфордском университете в 1962 году», — пишет газета.

Ранее стало известно о кончине британского приматолога, этолога и исследовательницы Джейн Гудолл. Она получила известность благодаря своим многолетним исследованиям поведения и интеллекта шимпанзе.

