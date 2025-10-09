Ричмонд
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31

В Липецкой области произошла авария с самолетом МиГ-31. Экипажу удалось катапультироваться, угрозы для жизни летчиков отсутствуют. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

