Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев

Минпросвещения изменило процедуру тестирования для некоторых детей иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ скорректировало процедуру тестирования по русскому языку для некоторых категорий детей иностранцев для поступления в школы страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.

Согласно обновленным правилам, Минпросвещения освободило от письменной части тестирования, оставив только устную, детей сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Уточняется, что данные категории иностранных граждан, которые до настоящего времени не смогли пройти тестирование успешно, могут быть допущены к нему повторно, не дожидаясь трех месяцев со дня получения неудовлетворительного результата.

Документ вступает в силу 19 октября 2025 года.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.