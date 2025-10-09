Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.