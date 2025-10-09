Ричмонд
Минобороны РФ: в Липецкой области потерпел аварию самолёт МиГ-31

В МО уточнили, что воздушное судно упало в безлюдном районе.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию под Липецком, это произошло во время захода на посадку, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипаж воздушного судна эвакуировался. Лётчики не пострадали. Инцидент случился в ходе планового учебно-тренировочного полёта.

«В Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31. Экипаж самолёта катапультировался, угрозы жизни лётчикам нет», — говорится в сообщении ведомства.

В МО отметили, что воздушное судно упало в безлюдном районе, а также подчеркнули, что полёт осуществлялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3.

