Минобороны РФ: в Липецкой области потерпел аварию самолёт МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию под Липецком, это произошло во время захода на посадку, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что экипаж воздушного судна эвакуировался. Лётчики не пострадали. Инцидент случился в ходе планового учебно-тренировочного полёта.
«В Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31. Экипаж самолёта катапультировался, угрозы жизни лётчикам нет», — говорится в сообщении ведомства.
В МО отметили, что воздушное судно упало в безлюдном районе, а также подчеркнули, что полёт осуществлялся без боекомплекта.
