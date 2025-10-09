Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО из-за взносов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил исключить Испанию из Североатлантического альянса из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов.
— У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их следует выкинуть из НАТО, — заявил он в четверг, 9 октября, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает РИА Новости.
В июне страны альянса согласились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, что будет включать в себя 1,5 процента на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.
После саммита НАТО премьер-министр Испании Педро Санчес высказался, что стране достаточно тратить 2,1 процента ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ней блоком цели.
Польша потратит на оборону в следующем году рекордные в НАТО 200 миллиардов злотых (4,4 триллиона рублей — прим. «ВМ»), что составляет 4,8 процента ВВП республики. Об этом в августе сообщил министр финансов страны Анджей Доманьский.