Что можно и нельзя делать в день Савватия 10 октября, который называют Пчельник

Православная церковь 10 октября вспоминает святого Савватия Соловецкого. В народе празднуют день Савватия Пчельника. Название возникло из-за того, что 10 октября пасечники убирали последние ульи.
Что нельзя делать 10 октября.
В указанный день не следует работать. Считается, что труд выйдет бесполезным. Запрещено злиться, жаловаться на судьбу. Предки верили, что удача может отвернуться. Нельзя 10 октября без спроса брать вещи супруга. Это может привести к ссоре.
Что можно делать 10 октября.
По традиции, в названную дату пасечники убирали ульи с пчелами в теплые постройки. Также пчеловоды молились святому, прося у него, чтобы пчелиные семьи пережили зиму.
Согласно приметам, снег предсказывает наступление зиму через 40 дней. Облака, которые двигаются на север с юга, говорят о том, что погода испортится.
