Международный день каши и День сумочки: какие праздники отмечают в России и мире 10 октября

Международный день каши в 2009 году учредила британская благотворительная организация Mary’s Meals с целью подчеркнуть важность этого блюда в сфере помощи нуждающимся. В этот праздник в Великобритании проводится чемпионат по приготовлению каши, а также конкурсы по ее поеданию, викторины и мастер-классы.