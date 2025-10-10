Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя начинать делать ремонт 13 октября

Православные 13 октября отмечают день памяти Михаила Соломенного, первого митрополита Киевского.

В эту дату нельзя принимать подарки, так как это может привлечь неприятности.

Также 13 октября лучше не делать ремонт. Это касается и работ в доме, и починки каких-либо предметов. Считается, что если начать это делать в день Михаила Соломенного, то работа не будет завершена вовремя, а все сделанное быстро придет в негодность.

Приметы погоды:

Если журавли улетели к этой дате, значит зима будет суровой.

Много орехов и нет грибов — зима будет холодной и снежной.

Гром гремит — зима будет короткой и малоснежной.

Если на березе много листьев, значит снег выпадет поздно.

Именины отмечают: Петр, Полина, Семен, Александр, Александра, Аполлинария, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил.