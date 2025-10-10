Календарь на 10 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Всемирный день борьбы со смертной казнью учрежден в 2003 году и с тех пор ежегодно напоминает о цене человеческой жизни и о том, что право на жизнь не должно иметь исключений. Первыми, кто выступил за полную отмену казни, стали европейские страны: еще в XVIII веке итальянский философ Чезаре Беккариа писал о том, что наказание должно исправлять, а не быть местью. Сегодня две трети государств мира отказались от этой меры, а оставшиеся — продолжают обсуждение.