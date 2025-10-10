В Москве стартует юбилейный международный фестиваль «Наука 0+»

«Главная тема фестиваля в 2025 году — “Твоя квантовая Вселенная” — соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Гости церемонии открытия отправятся в удивительный мир вероятностей, необычных корреляций и неожиданных связей», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Наука 0+».
Церемония открытия «Наука 0+» пройдет в пятницу вечером в Фундаментальной библиотеке МГУ. О вкладе российских ученых в мировую науку ее участникам расскажет глава МГУ Виктор Садовничий.
Лекция академика откроет работу «Золотого лектория» фестиваля, в рамках которого
Основные события.
Программа фестиваля будет организована на более чем 100 площадках столицы. В их числе МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и другие вузы. Утром в пятницу под эгидой фестиваля более 400 исследователей выступят в московских образовательных учреждениях с лекциями в рамках акции «Ученые — в школы».
Церемония закрытия «Наука 0+» в формате научного шоу состоится вечером 12 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ. Специально к 20-летию фестиваля столичный департамент транспорта выпустил тематические билеты «Единый». На них изображен кот Шредингера и указаны даты события и адрес сайта проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.
