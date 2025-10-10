Ричмонд
В Москве стартует юбилейный международный фестиваль «Наука 0+»

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль «Наука 0+» пройдет в Москве 10—12 октября. В пятницу он откроется иммерсивным спектаклем «Твоя квантовая реальность» и актовой лекцией ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего — автора идеи фестиваля, который сегодня входит в число крупнейших научно-популярных событий в мире.

Источник: РИА "Новости"

«Главная тема фестиваля в 2025 году — “Твоя квантовая Вселенная” — соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Гости церемонии открытия отправятся в удивительный мир вероятностей, необычных корреляций и неожиданных связей», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Наука 0+».

Церемония открытия «Наука 0+» пройдет в пятницу вечером в Фундаментальной библиотеке МГУ. О вкладе российских ученых в мировую науку ее участникам расскажет глава МГУ Виктор Садовничий.

Лекция академика откроет работу «Золотого лектория» фестиваля, в рамках которого 11—12 октября выступят лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Чжоу Лай, академик РАН, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев и другие.

Основные события.

Программа фестиваля будет организована на более чем 100 площадках столицы. В их числе МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и другие вузы. Утром в пятницу под эгидой фестиваля более 400 исследователей выступят в московских образовательных учреждениях с лекциями в рамках акции «Ученые — в школы».

11—12 октября в Национальном центре «Россия», Дворце пионеров на Воробьевых горах, в Фундаментальной библиотеке, Шуваловском корпусе МГУ и парке «Зарядье» будут работать научно-популярные выставки и лектории. В выходные также можно будет посетить 11 тематических площадок фестиваля, созданных на базе Московского государственного лингвистического университета, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, НИЯУ МИФИ, Сеченовского университета, РУДН, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, Пироговского университета, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Центрального университета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ.

Церемония закрытия «Наука 0+» в формате научного шоу состоится вечером 12 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ. Специально к 20-летию фестиваля столичный департамент транспорта выпустил тематические билеты «Единый». На них изображен кот Шредингера и указаны даты события и адрес сайта проекта.

О фестивале.

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.

ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.

