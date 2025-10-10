Reuters: В США хотят запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией

В администрации действующего президента США Дональда Трампа выдвинули необычное предложение. Ряд американских чиновников хочет запретить авиакомпаниям из Китая совершать полеты над территорией России на рейсах из США или в США. Об этом сообщает издание Reuters.
Предложение в администрации было озвучено в четверг, 9 октября.
В публикации подчеркивается, что в США уже давно негативно отзываются о том, что авиаперевозчикам из Китая разрешено пролетать над территорией РФ. В это же время американские власти запретили своим авиакомпаниям совершать аналогичные перелеты.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что Дональд Трамп вновь заявил о готовности ужесточить санкций против России. Однако о том, какие именно шаги планирует предпринять Вашингтон, он не сообщил.