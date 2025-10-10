Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий

«Нет, когда добрые дела делаешь — не устаешь. Мы берем самое лучшее от лучших государств и используем это в Грозном, в Гудермесе, в Шалях. Мы планируем следующий год объявить годом горных территорий. Строятся в Ведучи, в Казеной-Ам гостиницы, и мы хотим в Нашха построить спортивный комплекс, спа-центр», — заявил Кадыров в рамках открытия в Грозном обновленной улицы имени Абузара Айдамирова.