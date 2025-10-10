Ричмонд
Губернатор Вологодчины Филимонов: в марте закрылись 388 алкомаркетов

Работа по сокращению количества точек, торгующих спиртным, будет продолжена.

Источник: Комсомольская правда

Вологодская область является настоящим рекордсменом, местные власти проводят масштабную зачистку специализированной алкорозницы. Губернатор Георгий Филимонов, прослывшим самым «трезвым» главой регионов, сообщил, что только в марте прекратили торговлю спиртным 388 алкомаркетов. Магазины сменили ассортимент или полностью прекратили продажу спиртного. Чтобы понимать масштаб, стоит отметить, что всего в регионе работало 610 алкомаркетов.

Зачистки идут по всем городам, например, в Вологде закрыты 94 точки из 118, в Череповце показатель еще выше — из 265 магазинов прекратили работу 197 точек. К тому же, в двух самых крупных городах региона закрыты 87 «наливаек», а 43 находятся под постоянным контролем.

Глава региона в беседе с Life.ru отметил, что ведется системная работа на снижение продаваемого спиртного. Какие-то магазины лишились лицензии вовсе, а кто-то решил пересмотреть ассортимент и завершает ребрендинг. Акцент сделан на специализированные магазины, торгующие алкоголем.

— Потому что они наносят наибольший вред здоровью граждан, — сказал Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области Life.ru.